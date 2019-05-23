Во Львовской области грузовой лифт убил двух человек (ФОТО)https://racurs.ua/n122272-vo-lvovskoy-oblasti-gruzovoy-lift-ubil-dvuh-chelovek-foto.htmlРакурс
Во Львовской области грузовой лифт оборвался и убил двух человек. Трагедия произошла накануне в селе Бучалы в Городецком районе.
Лифт упал на территории складского помещения местного частного предприятия и придавил двоих работников, сообщает пресс-служба облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Тела погибших жителей Львовщины из шахты лифта пришлось извлекать спасателям.
Обстоятельства этого происшествия устанавливают правоохранители, проверяется техническое состояние конструкции и выясняется, почему работники предприятия находились в шахте лифта.
Напомним, в январе в Сумах оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным младенцем. Из-за гибели ребенка в лифте правоохранители задержали двух человек.