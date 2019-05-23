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Во Львовской области грузовой лифт убил двух человек. Фото: ВЛАСНО.info

Во Львовской области грузовой лифт убил двух человек (ФОТО)

23 мая 2019, 13:36
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Во Львовской области грузовой лифт оборвался и убил двух человек. Трагедия произошла накануне в селе Бучалы в Городецком районе.

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Лифт упал на территории складского помещения местного частного предприятия и придавил двоих работников, сообщает пресс-служба облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тела погибших жителей Львовщины из шахты лифта пришлось извлекать спасателям.

Обстоятельства этого происшествия устанавливают правоохранители, проверяется техническое состояние конструкции и выясняется, почему работники предприятия находились в шахте лифта.

Во Львовской области грузовой лифт убил двух человек. Фото: ГСЧС

Напомним, в январе в Сумах оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным младенцем. Из-за гибели ребенка в лифте правоохранители задержали двух человек.

Источник: Ракурс


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