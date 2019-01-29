Три дня в лифте: женщина попала в «плен» по дороге на работу. Фото: Фактрум

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В Нью-Йорке на Манхэттене женщина застряла в лифте и провела там три дня. Сообщается, что инцидент произошел с 53-летней Маритес Фортализой.

Женщина вошла в дом банкира Уоррена Стивенса и, чтобы добраться до квартиры, вызвала лифт. Однако лифт не доставил ее на нужный этаж, а застрял между вторым и третьим этажами, сообщает «ВВС Україна».

Женщина застряла в лифте вечером в пятницу, а достали ее оттуда только в 10.00 в понедельник. Таким образом, пленница провела в лифте почти трое суток.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как стабильное. Вследствие трехдневного пребывания в лифте Фонтализа очень обезвожена.

Представители правоохранительных органов проводят расследование инцидента и выясняют все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в США лифт с пассажирами упал с 95-этажа небоскреба. Однако на 11-м этаже падение остановилось. Никто из пассажиров не пострадал.