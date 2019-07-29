Спасатели достали из колодца тела трех человек. Фото: ГСЧС

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В Киевской области спасатели достали из колодца тела трех человек.

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В понедельник, 29 июля, пожарно-спасательная часть поселка Иванков в 13.12 получила информацию о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся три человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели прибыли на место происшествия и установили, что в колодце находятся три коммунальщика, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Все они были без сознания. Спасатели подняли на поверхность их тела. Один из коммунальщиков, 1986 года рождения, уже был мертвым на момент поднятия. Два других, 1975 годов рождения, скончались по дороге в больницу.

Сейчас выясняются причины гибели работников коммунальной службы.

Напомним, в мае в селе Бучали на Львовщине грузовой лифт оборвался и убил двух человек. Тела погибших жителей из шахты лифта пришлось доставать спасателям.