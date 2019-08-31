Коммунальщики отравились испарениями. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n126169-na-rovenschine-kommunalschiki-otravilis-opasnymi-ispareniyami-v-kanalizacii-est-pogibshiy-foto.html

Ракурс

В Ровенской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Loading...

Местная полиция 30 августа получила информацию о том, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя. Еще два человека были доставлены в больницу. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Правоохранители предварительно установили, что три работника местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. Вследствие отравления опасными испарениями погиб 37-летний мужчина. Госпитализированы 32-летний и 57-летний жители Зари.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле в Киевской области спасатели достали из колодца тела трех человек. Рабочие проводили плановые работы по замене задвижки. Все они были без сознания. Спасатели подняли на поверхность их тела. Один из коммунальщиков, 1986 года рождения, уже был мертвым на момент поднятия. Двое других мужчин, 1975 годов рождения, умерли по дороге в больницу.