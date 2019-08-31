Авиалайнер Boeing 737. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126168-v-rossii-u-samoleta-boeing-737-otkazal-dvigatel-v-nebe-avialayner-sumel-sest-v-sheremetevo.html

Ракурс

В Российской Федерации у пассажирского авиалайнера Boeing 737 (Боинг) в небе отказал один из двигателей.

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Самолет вылетел из Сочи, но был вынужден совершить экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Инцидент произошел 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Этот самолет выполнял рейс 1135 по маршруту Сочи — Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме, — пишет издание.

На место экстренной посадки отправились сотрудники экстренных служб. Пока неизвестно, есть ли на борту люди, которые нуждаются в медицинской помощи.

Напомним, в июне в российском городе Нижнеангарск произошло ЧП с самолетом. Во время полета в Ан-24 отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт. Заходя на посадку, самолет столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека.