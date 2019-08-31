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Авіалайнер Boeing 737. Фото: flickr.com

У Росії в літака Boeing 737 відмовив двигун у небі: авіалайнер зумів сісти в «Шереметьєво»

31 сер 2019, 18:33
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У Російській Федерації в пасажирського авіалайнера Boeing 737 (Боїнг) у небі відмовив один із двигунів.

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Літак вилетів із Сочі, але був змушений здійснити екстрену посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Інцидент стався 31 серпня, повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

Цей літак виконував рейс 1135 за маршрутом Сочі — Москва. В польоті у нього спрацював датчик несправності правого двигуна. Посадка пройшла в штатному режимі, — пише видання.

На місце екстреної посадки вирушили співробітники екстрених служб. Наразі невідомо, чи є на борту люди, які потребують медичної допомоги.

Нагадаємо, у червні в російському місті Нижньоангарськ сталася надзвичайна подія з літаком. Під час польоту в Ан-24 відмовив один із двигунів. Екіпаж вирішив повернутися в аеропорт. Заходячи на посадку, літак зіткнувся з очисними спорудами і загорівся. Внаслідок надзвичайної події загинули двоє осіб.


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