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Ракурс
ДТП в Днепропетровской области. Фото: Нацполиция

ДТП с маршруткой на Днепропетровщине: полиция открыла уголовное производство

31 авг 2019, 17:58
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Следователи полиции открыли уголовное производство в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

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Сегодня около 9.00 вблизи села Елизаветовка Петриковского района произошла авария. В аварии пострадали девять пассажиров маршрутного такси и водитель микроавтобуса. Все они доставлены в больницу. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что около 9.00 вблизи села Елизаветовка Петриковского района водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».

По данному факту дорожной аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновникам дорожно-транспортного происшествия предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Бенц» с автомобилем «ДАФ» 10 человек были травмированы и доставлены в городскую больницу города Каменское.

Источник: Ракурс


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