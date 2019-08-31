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Ракурс
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Нацполіція

ДТП із маршруткою на Дніпропетровщині: поліція відкрила кримінальне провадження

31 сер 2019, 17:58
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Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Дніпропетровській області.

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Сьогодні близько 9.00 поблизу села Єлизаветівка Петриківського району сталася аварія. В аварії постраждали дев’ятеро пасажирів маршрутного таксі та водій мікроавтобусу. Всі вони доставлені в лікарню. Про це 31 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що близько 9.00 поблизу села Єлизаветівка Петриківського району водій автомобіля «Мерседес Бенц» не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем «ДАФ».

За даним фактом дорожньої аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцям дорожньо-транспортної пригоди передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес Бенц» з автомобілем «ДАФ» 10 осіб були травмовані та доправлені до міської лікарні міста Кам’янське.

Джерело: Ракурс


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