ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n126167-dtp-iz-marshrutkou-na-dnipropetrovschyni-policiya-vidkryla-kryminalne-provadjennya.html

Ракурс

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Дніпропетровській області.

Loading...

Сьогодні близько 9.00 поблизу села Єлизаветівка Петриківського району сталася аварія. В аварії постраждали дев’ятеро пасажирів маршрутного таксі та водій мікроавтобусу. Всі вони доставлені в лікарню. Про це 31 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що близько 9.00 поблизу села Єлизаветівка Петриківського району водій автомобіля «Мерседес Бенц» не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем «ДАФ».

За даним фактом дорожньої аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцям дорожньо-транспортної пригоди передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес Бенц» з автомобілем «ДАФ» 10 осіб були травмовані та доправлені до міської лікарні міста Кам’янське.