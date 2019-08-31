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Протести в Гонконзі. Фото: flickr.com

Протести в Гонконзі: поліція застосувала проти демонстрантів силу (ВІДЕО)

31 сер 2019, 17:24
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Поліція Гонконгу 31 серпня застосувала водомети та гумові кулі проти демонстрантів.

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Сьогодні учасники багатотисячної акції протесту побудували в центрі міста барикади. Мітингувальники чинили опір правоохоронцям, кидали в силовиків коктейлі Молотова. Поліція кидала в натовп гранати зі сльозогінним газом, поливала з водометів. Також у найбільш агресивних демонстрантів стріляли гумовими кулями. Про це сьогодні повідомляє BBC.

Поліція затримала кілька учасників протесту. Демонстранти спробували штурмувати міський парламент попри те, що правоохоронці виставили огорожу поблизу ключових будівель міста.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають вже 13 тиждень. Мітинги були викликані наміром влади прийняти закон про екстрадицію правопорушників з Гонконгу в Пекін. Також демонстранти виступають проти впровадження технологій стеження. Протестувальники використовують парасолі і маски проти систем стеження, закривають обличчя.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня в Гонконзі поліція вперше за майже три місяці акцій протесту застосувала проти демонстрантів вогнепальну зброю. Один із поліцейських вистрілив бойовим набоєм у бік мітингувальників.

У відповідь демонстранти почали знищувати розумні ліхтарні стовпи, до яких підключені датчики та камери відеоспостереження. Мітингувальники вважають, що камери на стовпах допомагають владі розпізнавати обличчя.


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