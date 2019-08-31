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Президент України Володимир Зеленський у Польщі. Фото: president.gov.ua

Зеленський заявив про готовність зняти мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні (ВІДЕО)

31 сер 2019, 16:50
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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні.

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Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом обох глав держави. Про це 31 серпня заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Дудою. Трансляцію заходу вели українські телеканали.

Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. А польська сторона впорядкує українські місця пам’яті в Польщі, — зазначив український лідер.

Також глава України запропонував Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення. Зі свого боку польський президент підкреслив, що обидві сторони хочуть нормалізації відносин у питанні історичної пам’яті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває у Польщі з робочим візитом. Глава держави обговорив із Дудою питання енергетичної безпеки. Також сторони дійшли висновку, що антиросійські санкції повинні були діяти.

Джерело: Ракурс


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999

Зеленський заявив про готовність зняти мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні (ВІДЕО)

Глава української держави Володимир Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. Польща обіцяє впорядкувати українські місця пам’яті на своїй території

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