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Президент Украины Владимир Зеленский в Польше. Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине (ВИДЕО)

31 авг 2019, 16:50
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разблокировать получение разрешений на поисковые работы в местах гибели поляков в Украине.

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Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились восстановить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих глав государства. Об этом 31 августа заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Дудой. Трансляцию мероприятия вели украинские телеканалы.

Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше, — отметил украинский лидер.

Также глава Украины предложил Дуде соорудить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения. Со своей стороны, польский президент подчеркнул, что обе стороны хотят нормализации отношений в вопросе исторической памяти.

Напомним, Владимир Зеленский находится в Польше с рабочим визитом. Глава государства обсудил с Дудой вопрос энергетической безопасности. Также стороны пришли к выводу, что антироссийские санкции должны были действовать.

Источник: Ракурс


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Зеленский заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине (ВИДЕО)

Глава украинского государства Владимир Зеленский готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. Польша обещает упорядочить украинские места памяти на своей территории

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