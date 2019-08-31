Протесты в Гонконге. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126166-protesty-v-gonkonge-policiya-primenila-protiv-demonstrantov-silu-video.html

Ракурс

Полиция Гонконга 31 августа применила водометы и резиновые пули против демонстрантов.

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Сегодня участники многотысячной акции протеста построили в центре города баррикады. Митингующие оказали сопротивление правоохранителям, бросали в силовиков коктейли Молотова. Полиция бросала в толпу гранаты со слезоточивым газом, поливала из водометов. Также в наиболее агрессивных демонстрантов стреляли резиновыми пулями. Об этом сегодня сообщает BBC.

Полиция задержала несколько протестующих. Демонстранты попытались штурмовать городской парламент, несмотря на то, что правоохранители выставили ограждение вблизи ключевых зданий города.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются уже 13 неделю. Митинги были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Также демонстранты выступают против внедрения технологий слежения. Протестующие используют зонты и маски против систем слежения, закрывают лицо.

Ранее сообщалось, что 25 августа в Гонконге полиция впервые за почти три месяца акций протеста применила против демонстрантов огнестрельное оружие. Один из полицейских выстрелил боевым патроном в сторону митингующих.

В ответ демонстранты начали уничтожать разумные фонарные столбы, к которым подключены датчики и камеры видеонаблюдения. Митингующие считают, что камеры на столбах помогают властям распознавать лица.