Резня произошла во французском городе Виллербан. Фото: flickr.com

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Ракурс

Во Франции неизвестные, вооруженные холодным оружием, напали на прохожих возле станции метро.

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Вооруженный инцидент произошел 21 августа в городе Виллербан неподалеку от Лиона. Резню учинили посреди белого дня возле станции метро Laurent Bonnevay. Об этом сегодня сообщает France Info.

В результате вооруженного инцидента один человек погиб, еще шесть получили ранения. Одного нападавшего правоохранители задержали, разыскивают еще одного злоумышленника. По информации СМИ, задержанный выходец из Афганистана.

Полиция перекрыла ближайшие автобусные остановки, периметр находится под контролем полиции. Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Напомним, 13 августа в Сиднее неизвестный с ножом нападал на прохожих в центре делового района города. Он сумел убить одну женщину и еще одного ранить. Злоумышленника австралийским полицейским помогли задержать свидетели нападения.