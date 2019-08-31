Президент Зеленський розповів про кортеж. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не їздить на роботу на велосипеді, оскільки це небезпечно.

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За словами глави держави, спецслужби не дозволяють йому користуватися двоколісним транспортом. Є низка людей, які можуть завдати шкоди гарантові Конституції. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю каналу «1+1».

Чесно скажу — мені не дозволяють. Через що… Не буду зараз називати прізвищ людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно, — заявив глава держави.

У інтерв’ю Зеленський торкнувся й питання свого кортежу. Він наголосив, що влада дотримується обіцянки та не перекриває автошляхи під час руху президентського кортежу. Глава держави відзначив, що перекриття руху можливо лише під час візиту до Києва іноземних лідерів або делегацій.

Президент додав, що його авто супроводжує набагато менше автомобілів, ніж у кортежах інших глав держав.

Кортежі завжди були, і у попередньої влади, від восьми до 12 машин. Вісім — це мінімум, 12 — це те, про що я знаю. Може було більше, може менше, не важливо. У нас завжди є дві-три машини. Буває, попереду обов’язково машина поліції, і одна буває, вони знають, як я на це реагую, одна машина позаду ховається. У мене буває завжди з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, днями виповнилося вже 100 днів, як Володимир Зеленський перебуває посаді президента України. За цей час гарант Конституції розпустив Верховну Раду восьмого скликання та вніс на розгляд парламенту десятки законопроектів. Крім того, президент скасував низку указів колишнього президент Петра Порошенка, здійснив багато кадрових перестановок.