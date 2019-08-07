Зеленский и Путин провели телефонный разговор. Фото: Главред

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В Кремле прокомментировали разговор президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, который состоялся утром 7 августа.

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Представители Путина подтвердили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. Стороны договорились о соблюдении режима тишины, который был установлен с 21 июля. Кроме того, собеседники подчеркнули важность продолжить разведение сил и средств от линии разграничения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Российская сторона отметила, что в ходе разговора была подтверждена «исключительная важность» последовательной реализации минских договоренностей, было решено активизировать работы по возврату удерживаемых лиц. Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия в нормандском формате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром говорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Украинский лидер призвал Путина повлиять на боевиков ЛДНР, чтобы они прекратили обстрелы.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 августа обстреляли украинских военных. В результате агрессии погибли четыре бойца ООС.