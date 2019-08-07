Зеленський та Путін провели телефонну розмову. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n125280-u-kremli-rozkryly-podrobyci-rankovoyi-besidy-putina-z-zelenskym.html

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У Кремлі прокоментували розмову президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна, яка відбулася вранці 7 серпня.

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Представники Путіна підтвердили, що телефонна розмова відбулася за ініціативи Києва. Сторони дійшли згоди щодо дотримання режиму тиші, який був встановлений з 21 липня. Крім того, співрозмовники наголосили на важливості продовжити розведення сил і засобів від лінії розмежування. Про це сьогодні повідомила прес-служба Кремля.

Російська сторона зазначила, що в ході розмови була підтверджена «виняткова важливість» послідовної реалізації мінських домовленостей, було домовлено активізувати роботи з повернення утримуваних осіб. Крім того, обговорювалися перспективи взаємодії в нормандському форматі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці говорив по телефону з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Український лідер закликав Путіна вплинути на бойовиків ЛДНР, щоб вони припинили обстріли.

Раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування на Донбасі 6 серпня обстріляли українських військових. Внаслідок агресії загинули четверо бійців ООС.