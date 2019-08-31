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Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним. Фото: president.gov.ua

Зеленський розповів про очікування від майбутньої зустрічі з Путіним

31 сер 2019, 21:55
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Київ планує поступово вирішувати конфліктні питання у відносинах між Україною та Російською Федерацією.

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До переговорного процесу будуть залучені безліч фахівців, будуть озвучені конкретні строки. Зустріч із Путіном відбудеться в рамках зустрічі лідерів «нормандського формату». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «1+1».

За словами українського лідера, зустріч глав двох держав була запропонована Києвом. Зеленський відзначив, що Путін у телефонній розмові йому заявив, що з попередньою владою неможливо було домовитися про зустріч.

Він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не могло бути й мови, але, щоб вирішувати питання в мінському форматі нам потрібно зустрічатися в нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитись і підписатись — що найважливіше, — заявив він.

Зеленський додав, що після завершення військового конфлікту на Донбасі з Росією «буде відверта розмова», до якої залучатимуть сучасних політиків, представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з главою РФ Володимиром Путіним, які стосувалися ситуацію на Донбасі й утримуваних Росією політв’язнів та військовополонених моряків.


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