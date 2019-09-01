1 вересня: день, коли 80 років тому почалася Друга світова війна, фото — Історична правда

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Сьогодні у світі пригадують один із найжахливіших днів в історії людства. 80 років тому, 1 вересня 1939 року, розпочалася Друга світова війна. Нацистська Німеччина після підписання пакту Молотова-Ріббентропа напала на Польщу, згодом війська у східну частину країни ввів СРСР.

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1 вересня 1939 року о 04.45 1,5 млн німецьких солдат розпочали військову операцію на території Польщі по всій довжині 3000-кілометрового кордону. Авіація почала бомбардування польських аеродромів, а флот атакував польські морські бази в Балтійському морі.

Адольф Гітлер назвав цю операцію оборонною, але Велика Британія і Франція, які мали договірні зобов’язання із Варшавою, втрутились в конфлікт й 3 вересня оголосили Німеччині війну. Ці події стали офіційним початком Другої світової війни.

Напад Гітлера став можливим після того, як у 1938 році він загарбав Австрію і чеські Судети, згодом всю Чехословаччину, а 23 серпня 1939 року підписав з Радянським Союзом Пакт про ненапад. У ньому був і секретний протокол про переділ польської території, а також сфери впливу в Європі.

Атака на Польщу планувалася 26 серпня, але відтермінувалася на декілька днів, оскільки Гітлер дізнався про підписання договору між Лондоном та Варшавою. Щоб імітувати агресію Польщі проти Рейху, нацистська пропаганда розголосила про утиски німецькомовного населення у Польщі, а також про інсценований есесівцями, переодягнутими в польську форму, напад на німецьке прикордонне містечко.

Після початку окупації Польщі прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен оголосив, що Британія вступає у війну з Берліном. Згодом про аналогічне рішення повідомили Австралія, Нова Зеландія, Індія та Франція.

У перші дні війни союзники Польщі фактично не провадили активних дій проти Гітлера і не провели жодної наземної операції. А 8 вересня німецькі війська вийшли на околиці Варшави. 17 вересня війська Сталіна почали окупацію Польщі зі сходу.

23 вересня у Бресті пройшов спільний парад перемоги радянських і німецьких військ — його приймали випускник Казанського танкового училища і Академії Генштабу міністерства оборони СРСР генерал Гудеріан і випускник Військової академії ім. Фрунзе комбриг Крівошєїн.

Варшава капітулювала 28 вересня і Польщу вчетверте в історії переділили агресори. У червні 1941 року настав черговий етап війни, коли Гітлер порушив Пакт про ненапад і першим атакував СРСР. Польщу від нацистів звільнили у 1945 році підрозділами Радянської армії. Згодом тут встановили комуністичний режим.

Нагадаємо, що сьогодні у Варшаві відбудуться заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Очікується участь десятків іноземних делегацій. Президента РФ Володимира Путіна до Варшави не покликали. Через це, як писали польські ЗМІ з посиланням на джерела, буцімто відмовився їхати й білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Не прилетить до Варшави й Дональд Трамп, оскільки на Флориду насувається з океану ураган, через який доведеться проводити масову евакуацію. А от Німеччину представляють і президент Франк-Вальтер Штанмайер, і канцлер Ангела Меркель. До Варшави напередодні прилетів і провів переговори президент України Володимир Зеленський.