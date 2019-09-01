Начнем с аббревиатур: "слуги народа" не знают фамилии премьера и такое САП, фото — "Слуга народа"

https://racurs.ua/n126180-nachnem-s-abbreviatur-slugi-naroda-ne-znaut-familii-premera-i-chto-takoe-sap-video.html

Ракурс

Первая блицкриг-сессия нового парламента Украины продолжает находиться в фокусе внимания СМИ и общества. 29 августа первое голосование провели несколько сотен народных избранников, большинство из которых ранее не были известны широкой публике. Журналисты усомнились в их осведомленности политической жизнью страны и эрудированности, поэтому задали им в кулуарах Рады элементарные вопросы.

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Как свидетельствует видео Bihus.Info и «Радио Свобода», не все из вновь избранных нардепов от партии «Слуга народа» знали фамилию премьер-министра, за которого они дружно проголосовали, а также не могли расшифровать аббревиатуру САП — Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, «слуга народа» Артем Дмитрук так и не ответил журналисту, кого же выбрала Рада во главе нового правительства.

Трое из четырех опрошенных нардепов не смогли расшифровать аббревиатуру САП. Сергей Гривко объяснил незнание тем, что «еще учится». Денис Герман знает, что такое ГБР (Государственное бюро расследований), но о САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджмента активов) что-то конкретное сказать не смог. Фамилия руководителя этой прокуратуры (Назар Холодницкий) ему также было незнакома.

Ольге Коваль также было не под силу ответить на вопрос о САП. Нардепы Алина Загоруйко и Андрей Клочко не знали, что такое АРМА. Впрочем, Загоруйко понимает разницу между САП и ГБР, ей известно и кто возглавляет САП и НАБУ.

Напомним, что 299 депутатов из нового состава Верховной Рады никогда не работали в парламенте. В августе партия «Слуга народа» организовала для них специальное обучение в Трускавце.