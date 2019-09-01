Батько Катерини Гандзюк оприлюднив першовересневі фото доньки і присвятив їй вірш, фото — Фейсбук В.Гандзюк

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Віктор Гандзюк, батько вбитої торік Катерини Гандзюк, 1 вересня оприлюднив першовересневі шкільні фото доньки і присвятив їй вірш.

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На фото Катя. Перше вересня 1991 року. Перший день у першому класі. Попереду таке коротке та таке яскраве життя, — підписав Гандзюк фото, на яких Катерина сидить за партою у першому класі.

Крім того, Віктор Гандзюк присвятив доньці вірш.

А сьогодні неділя. Перше вересня. Перший день осені. Переглядаю фото…, — так закінчуються спогади батька замордованої влітку 2018 року активістки та секретаря Херсонської міськради.

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Одним із фігурантів справи про вбивство Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Вирок п’ятьом виконавцям здійсненого влітку 2018 року нападу на херсонську активістку, ухвалений Покровським районним судом Дніпропетровської області набув чинності.