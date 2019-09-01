Ураган "Дориан" направляется на Багамы со скоростью 240 км в час, фото — CNN

https://racurs.ua/n126184-uragan-dorian-napravlyaetsya-k-bagamam-so-skorostu-240-km-ch-karta-foto.html

Ракурс

Ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 240 км/ч и через несколько часов накроет острова Абако и Большая Багама.

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CNN сообщает о возможных разрушительных последствий стихии со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Сотни жителей на островах Абако не согласились на эвакуацию и не прислушались к предупреждениям со стороны властей. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн здесь будет достигать 5−6 метров.

В настоящее время «Дориан» сохраняет четвертую из пяти категорий мощности.

Ожидается, что поздно вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда это произойдет, метеорологам пока непонятно.

В связи с приближением к американской территории «Дориана» визит в Польшу отменил президент США Дональд Трамп. Накануне Трамп предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана.

В минувшую субботу губернатор штата Флорида Рон ДеСантис призвал жителей подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за приближения «Дориана» к США.