Еженедельные освобождения и перезагрузки ВККСУ: в Зеленского объявили приоритеты судебной реформы, фото - Обозреватель

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о ближайших планах администрации по судебной реформе. Для повышения эффективности работы Фемиды глава государства, в частности, предложил проводить еженедельные увольнения судей и перезагрузить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).

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Перезагрузки судебной власти не произошло, прежняя власть заставляла судей быть от нее зависимыми, — констатировал Зеленский на сегодняшнем совещании на Банковой.

Поэтому он считает целесообразным еженедельно «лишать судейских мантий недостойных высокого звания судьи».

Это касается всех, в первую очередь, судов высших инстанций, — заявил президент.

Кроме того, он считает, что в ближайшие недели Рада примет законопроект, который сделает невозможным блокирование работы судов избыточным количеством дел.

В парламенте также находится другой законопроект главы государства — относительно перезагрузки работы ВККСУ. По мнению президента, он важен с учетом необходимости очищать Фемиду от недобропорядочных судей.

Зеленский также распорядился как можно быстрее (до конца этого года) заполнить примерно 2 тыс. вакансий в местных судах.

Сегодня президент также назвал на совещании ключевые реформы администрации и назвал сроки их осуществления.