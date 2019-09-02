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Еженедельные освобождения и перезагрузки ВККСУ: в Зеленского объявили приоритеты судебной реформы, фото - Обозреватель
Еженедельные увольнения и перезагрузка ВККСУ: Зеленский объявил приоритеты судебной реформыhttps://racurs.ua/n126213-ejenedelnye-uvolneniya-i-perezagruzka-vkksu-zelenskiy-obyavil-prioritety-sudebnoy-reformy.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о ближайших планах администрации по судебной реформе. Для повышения эффективности работы Фемиды глава государства, в частности, предложил проводить еженедельные увольнения судей и перезагрузить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).
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Перезагрузки судебной власти не произошло, прежняя власть заставляла судей быть от нее зависимыми, — констатировал Зеленский на сегодняшнем совещании на Банковой.
Поэтому он считает целесообразным еженедельно «лишать судейских мантий недостойных высокого звания судьи».
Это касается всех, в первую очередь, судов высших инстанций, — заявил президент.
Кроме того, он считает, что в ближайшие недели Рада примет законопроект, который сделает невозможным блокирование работы судов избыточным количеством дел.
В парламенте также находится другой законопроект главы государства — относительно перезагрузки работы ВККСУ. По мнению президента, он важен с учетом необходимости очищать Фемиду от недобропорядочных судей.
Зеленский также распорядился как можно быстрее (до конца этого года) заполнить примерно 2 тыс. вакансий в местных судах.
Сегодня президент также назвал на совещании ключевые реформы администрации и назвал сроки их осуществления.
Еженедельные освобождения и перезагрузки ВККСУ: в Зеленского объявили приоритеты судебной реформы, фото — Обозреватель
Еженедельные освобождения и перезагрузки ВККСУ: Зеленский объявил приоритеты судебной реформы
Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о ближайших планах администрации по судебной реформе. Для повышения эффективности работы Фемиды глава государства, в частности, предложил еженедельные увольнения судей и перезагрузки работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).
Перезагрузка судебной власти не произошло, прежняя власть заставляла судей быть от нее зависимыми, — констатировал Зеленский на сегодняшнем совещании на Банковой.
Поэтому он считает целесообразным еженедельно «лишать судейских мантий негодных высокого звания судьи».
Это касается всех, в первую очередь, судов высших инстанций, — заявил президент.
Кроме того, он считает, что в ближайшие недели Рада примет законопроект, который сделает невозможным блокирование работы судов избыточным количеством дел.
В парламента также находится другой законопроект главы государства — по перезагрузка работы ВККСУ. По мнению президента, он вважливий также с учетом необходимости очищать Фемиду От Не добропорядочных судей.
Зеленский также приказал как можно быстрее (до конца этого года) заполнить примерно 2 тыс. Вакансий в местных судах.
Сегодня президент также назвал на совещании ключевые реформы администрации и назвал сроки их осуществления.
Еженедельные освобождения и перезагрузки ВККСУ: Зеленский объявил приоритеты судебной реформы
Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о ближайших планах администрации по судебной реформе. Для повышения эффективности работы Фемиды глава государства, в частности, предложил еженедельные увольнения судей и перезагрузки работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ).
Перезагрузка судебной власти не произошло, прежняя власть заставляла судей быть от нее зависимыми, — констатировал Зеленский на сегодняшнем совещании на Банковой.
Поэтому он считает целесообразным еженедельно «лишать судейских мантий негодных высокого звания судьи».
Это касается всех, в первую очередь, судов высших инстанций, — заявил президент.
Кроме того, он считает, что в ближайшие недели Рада примет законопроект, который сделает невозможным блокирование работы судов избыточным количеством дел.
В парламента также находится другой законопроект главы государства — по перезагрузка работы ВККСУ. По мнению президента, он вважливий также с учетом необходимости очищать Фемиду От Не добропорядочных судей.
Зеленский также приказал как можно быстрее (до конца этого года) заполнить примерно 2 тыс. Вакансий в местных судах.
Сегодня президент также назвал на совещании ключевые реформы администрации и назвал сроки их осуществления.
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