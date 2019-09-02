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Погоджувальна рада парламенту вирішує, які законопроекти ухвалювати далі, фото — flickr.com

Погоджувальна рада парламенту вирішує, які законопроекти ухвалювати далі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 вер 2019, 14:07
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У Києві 2 вересня зібралася Погоджувальна рада нового парламенту. Депутати відпочили після першого буремного сесійного засідання і вирішать, що ж далі робитимуть у сесійній залі.

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Керівництво фракції партії «Слуга народу», спікер Дмитро Разумков та президент Зеленський запропонували творити законодавство у «турборежимі». На погоджувальній раді ухвалять порядок денний парламенту на найближчі тижні.

Нагадаємо, що парламент дев’ятого скликання вперше зібрався 29 серпня. Відбулося урочисте засідання і перше пленарне засідання, яке розтягнулося до глибокої ночі 30 серпня. Депутати тоді обрали керівництво Ради та Кабміну, а також у першому читанні ухвалили відмову від депутатського імунітету.

Джерело: Ракурс


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