Погоджувальна рада парламенту вирішує, які законопроекти ухвалювати далі, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126216-pogodjuvalna-rada-parlamentu-vyrishuie-yaki-zakonoproekty-uhvaluvaty-dali-translyaciya.html

Ракурс

У Києві 2 вересня зібралася Погоджувальна рада нового парламенту. Депутати відпочили після першого буремного сесійного засідання і вирішать, що ж далі робитимуть у сесійній залі.

Loading...

Керівництво фракції партії «Слуга народу», спікер Дмитро Разумков та президент Зеленський запропонували творити законодавство у «турборежимі». На погоджувальній раді ухвалять порядок денний парламенту на найближчі тижні.

Нагадаємо, що парламент дев’ятого скликання вперше зібрався 29 серпня. Відбулося урочисте засідання і перше пленарне засідання, яке розтягнулося до глибокої ночі 30 серпня. Депутати тоді обрали керівництво Ради та Кабміну, а також у першому читанні ухвалили відмову від депутатського імунітету.