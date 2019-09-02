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Алексей Гончарук, фото: Liga.net

Программа нового правительства сохранит курс на евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию — Гончарук (ВИДЕО)

2 сен 2019, 14:22
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Программа нового Кабинета министров сохранит курс на евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию.

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Об этом во время сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, руководством Кабмина и Верховной Рады в офисе президента на Банковой заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, до конца этого месяца Кабмин, как это предусмотрено законодательством, работает над программой деятельности правительства, которая должна быть представлена парламенту.

В этой программе будет подробно указано, как именно правительство планирует достичь поставленных перед ним целей.

Особенность этой программы будет заключаться в том, что попробуем ее написать с помощью IT-инструмента, — подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, это позволит обществу контролировать онлайн прогресс в реализации программы правительства.

Напомним, сегодня Гончарук заявил, что новое правительство ставит перед собой задачу достичь показателей роста украинской экономики на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет. По словам Гончарука, эта задача является амбициозной, но реалистичной.

Источник: Ракурс


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