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Ракурс
Олексій Гончарук, фото: Liga.net

Програма нового уряду збереже курс на євроінтеграцію та євроатлантичну інтеграцію — Гончарук (ВІДЕО)

2 вер 2019, 14:22
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Програма нового Кабінету міністрів збереже курс на євроінтеграцію та євроатлантичну інтеграцію.

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Про це під час сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з силовиками, керівництвом Кабміну та Верховної Ради в офісі президента на Банковій заявив новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, до кінця цього місяця Кабмін, як це передбачено законодавством, працює над програмою діяльності уряду, яка має бути представлена парламенту.

У цій програмі буде детально вказано, як саме уряд планує досягти поставлених перед ним цілей.

Особливість цієї програми полягатиме в тому, що спробуємо її написати за допомогою IT-інструмента, — наголосив прем'єр.

За словами Гончарука, це дозволить суспільству контролювати онлайн прогрес у реалізації програми уряду.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук заявив, що новий уряд ставить перед собою завдання досягти показників зростання української економіки на рівні щонайменше 40% в найближчі п’ять років. За словами Гончарука, це завдання є амбітним, але реалістичним.

Джерело: Ракурс


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