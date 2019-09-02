Недоторканність депутатів: Рада 3 вересня розгляне закон в другому читанні, фото — today.ua

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Верховна Рада 3 вересня розгляне у другому читанні проект Закону України «Про зняття недоторканності з народних депутатів» (№ 7203).

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Про це повідомив на засіданні погоджувальної ради спікер Ради Дмитро Разумков. Сьогодні Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти закон про зняття недоторканності.

Він вилучає два абзаци зі ст. 80 Конституції України, які обумовлюють недоторканність народних депутатів України. Нову редакцію даної статті Конституції пропонується ухвалити у такому виді: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Разумков повідомив, що для ухвалення змін до Конституції завтра необхідні голоси понад 300 депутатів. Минулого четверга за законопроект проголосували 363 нардепи.

На погоджувальній раді стало відомо, що наразі в парламенті перебуває понад 300 законопроектів, з них 67 — невідкладні, а сім — такі, що змінюють Конституцію. Порядок денний сесії депутати планують ухвалити 10 вересня.