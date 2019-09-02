За зняття депутатської недоторканості не буде голосувати фракція ОПЗЖ. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n126238-za-znyattya-deputatskoyi-nedotorkanosti-ne-bude-golosuvaty-frakciya-opzj.html

Ракурс

У Верховній Раді законопроект про зняття депутатської недоторканності не підтримає на голосуванні друга за чисельністю депутатська фракція «Опозиційна платформа — За життя».

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Голова фракції Юрій Бойко заявив, що партія підтримає зняття недоторканості лише у тому випадку, якщо недоторканість одразу знімуть з президента та суддів. Про це повідомляє прес-служба партії.

За словами Бойка, у першому читання його фракція підтримала законопроект так як вважала, що недоторканість знімають з усіх. Політик зазначає, що зняття недоторканості лише з депутатів дасть можливість їх «нагинати».

Зазначимо, завтра Верховна Рада під час засідання має розглянути законопроект № 7203 у другому читанні. Законопроект 29 серпня у парламенті зареєстрував президент Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради рекомендував внести до порядку денного законопроект про зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.