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Зеленський привітав першачків з Днем знань та дав їм сім порад. Фото: Цензор.НЕТ

Зеленський привітав першачків з Днем знань та дав їм сім порад

2 вер 2019, 19:45
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З Днем знань українських першачків привітав президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, школярів чекають найцікавіші роки життя, а тому він вирішив дати першачкам сім порад, які він назвав не менторськими, а суто людськими. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, голова держави нагадав, що кожен предмет, який вивчається у школі є важливим, а тому неможна думати, що він ніколи в житті на знадобиться. Зеленський радить не списувати та не соромитись, якщо школяр виявиться єдиним в класі, хто зробив домашні завдання.

Також президент жартівливо радить не забувати бутерброди у портфелі після п’ятниці. За словами Зеленського, необхідно поважати учителів та допомагати однокласникам, адже хтось з них може стати другом на все життя або членом сім’ї.

Президент наголосив, що хоча хороші оцінки — це завжди добре, вони не є головним у житті. Найважливішим, на думку Зеленського, є порядність і людяність.

Нагадаємо, подружжя Зеленських поконфліктувало з журналістами, які хотіли зняти президента та його сім’ю на шкільному подвір’ї.

Джерело: Ракурс


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