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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

«Нащо вам мого сина знімати»: подружжя Зеленських поконфліктувало з журналістами, відводячи дитину в перший клас (ВІДЕО)

2 вер 2019, 15:46
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У президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської 1 вересня виникла конфліктна ситуація із журналістами напередодні святкової лінійки в Новопечерській школі Києва, куди подружжя відводило свого сина Кирила Зеленського.

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Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі «Новости Украины и мира».

Біля будівлі школи на подружжя Зеленських чекали журналісти, котрі прагнули зняти президента України та його сім’ю.

Однак самі батьки Кирила Зеленського негативно поставилися до того, що їхня дитина може потрапити в об'єктиви камер.

Так, Олена Зеленська намагалася затули об'єктив рукою, а президент закликав журналістів не знімати Кирила.

Навіщо вам мого сина знімати? — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні оприлюднив терміни здійснення ключових реформ в Україні, реалізувати котрі нова влада планує в найближчі місяці. Зокрема, запровадження ринку землі в Україні заплановане до 1 жовтня, а скасування мораторію на продаж землі — до 1 грудня.

Джерело: Ракурс


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