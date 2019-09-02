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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

«Зачем вам моего сына снимать»: Зеленские поссорились с журналистами, отводя ребенка в первый класс (ВИДЕО)

2 сен 2019, 15:46
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У президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской 1 сентября возникла конфликтная ситуация с журналистами накануне праздничной линейки в Новопечерский школе Киева, куда супруги отводили своего сына Кирилла Зеленского.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале «Новости Украины и мира».

У здания школы на супругов Зеленских ждали журналисты, которые стремились снять президента Украины и его семью.

Однако сами родители Кирилла Зеленского негативно отнеслись к тому, что их ребенок может попасть в объективы камер.

Так, Елена Зеленская пыталась закрой объектив рукой, а президент призвал журналистов не снимать Кирилла.

Зачем вам моего сына снимать? — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня обнародовал сроки осуществления ключевых реформ в Украине, реализовать которые новая власть планирует в ближайшие месяцы. В частности, введение рынка земли в Украине запланировано до 1 октября, а отмена моратория на продажу земли — до 1 декабря.

Источник: Ракурс


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