«Слуга народа» обновила состав фракции после избрания правительства, фото - "Слуга народа"

https://racurs.ua/n126223-sluga-naroda-obnovila-sostav-frakcii-posle-izbraniya-pravitelstva-spisok.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 2 сентября досрочно отменила полномочия пяти народных депутатов от партии «Слуги народа», которых 29 августа избрали в Кабинет министров.

Loading...

Поэтому партия была вынуждена обновить состав фракции, подтянув в нее кандидатов из нижней части списка.

На место нардепов, которые потеряли полномочия (Денис Малюська, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров), в Верховную Раду пришли пять новых депутатов из избирательного списка партии, сообщает пресс-служба ЦИК.

Они в списке «Слуги народа» имели номера от 130 до 134. В Раду вошли такие депутаты:

Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы ООО «Альфаюрконсалтинг». Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях. Татьяна Цыба — эксперт по медиакоммуникаций и медиа консалтингу, исполнительный директор консалтингового агентства «Media Masters», пресс-секретарь партии «Слуга народа». Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Юлия Гришина, управляющий партнер юридической бизнес-школы «CTRL.School», профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО «Квартал 95».

Напомним, что в четверг, 29 августа, началась работа новоизбранной Верховной Рады. Во вторник состоится новое пленарное заседание. «Слуга народа» завела по списку в парламент 124 нардепа.