Новый премьер Гончарук дает брифинг после заседания правительства. Фото: LIGA.net

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Алексей Гончарук, новый премьер-министр Украины, дает брифинг после заседания Кабинета министров, который сегодня впервые собрался в новом составе.

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До начала заседания правительства Гончарук сообщил, что отныне Кабмин будет проводить заседания в новом формате — они будут закрытыми для представителей СМИ. О ходе заседаний журналисты будут узнавать на брифингах, которые члены правительства будут давать после завершения заседаний.

Сегодня Гончарук рассказал о ближайших планах Кабмина. В частности, за пять лет новое правительство намерено обеспечить экономический рост на уровне не менее 40%, создать около миллиона новых рабочих мест, уменьшить количество бедного населения и повысить прожиточный минимум.

Как известно, 35-летний Гончарук является самым молодым главой правительства в истории Украины. Он был назначен премьер-министром 29 августа. В тот же день стал известен список всех членов Кабинета министров.