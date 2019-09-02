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Ракурс
Гончарук изменил порядок проведения заседаний правительства, фото — Прямой

Гончарук изменил порядок проведения заседаний правительства и назвал это «отказом от показухи»

2 сен 2019, 15:00
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Кабинет министров Украины со 2 сентября изменил порядок проведения заседаний правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал это решение «отказом от показухи».

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Обновленный формат предполагает, что доступными для СМИ будут только несколько минут в начале заседания, а потом, каждый раз после завершения заседания, премьер или министры будут встречаться со СМИ. Члены правительства будут проводить пресс-брифинги, чтобы объяснить принятые решения.

Открытым должно быть то, что должно быть открытым. Заседание правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. Это не шоу «За стеклом». Будем говорить о сути решений, а не создавать красивую картинку, — сообщил Гончарук во время совещания в Офисе президента.

Именно по такому сценарию сегодня и началось заседание Кабинета министров. Через 15 минут после его старта Гончарук добавил, что пообщается с журналистами через час, когда закончится заседание и попросил СМИ покинуть зал заседания.

Напомним, что сегодня новый руководитель украинского правительства рассказал о ближайших планах Кабмина.

Источник: Ракурс


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