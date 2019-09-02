Гончарук змінив порядок проведення засідань уряду, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n126220-goncharuk-zminyv-poryadok-provedennya-zasidan-uryadu-i-nazvav-ce-vidmovou-vid-pokazuhy.html

Ракурс

Кабінет міністрів України з 2 вересня змінив порядок проведення засідань уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав це рішення «відмовою від показухи».

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Оновлений формат передбачає, що доступними для ЗМІ будуть тільки декілька хвилин на початку засідання, а згодом, щоразу після завершення засідання, прем'єр або міністри зустрічатимуться зі ЗМІ. Члени уряду будуть проводити прес-брифінги, щоб пояснити ухвалені рішення.

Відкритим має бути те, що має бути відкритим. Засідання уряду не має перетворюватися на шоу. Ми змінимо формат і будемо спілкуватися з пресою за результатами. Це не шоу «За склом». Будемо говорити про суть рішень, а не створювати гарну картинку, — повідомив Гончарук під час наради в Офісі президента.

Саме за таким сценарієм сьогодні й почалося засідання Кабінету міністрів. Через 15 хвилин після його старту Гончарук додав, що поспілкується з журналістами через годину, коли закінчиться засідання та попросив ЗМІ залишити залу засідання.

Нагадаємо, що сьогодні новий керівник українського уряду розповів про найближчі плани Кабміну.