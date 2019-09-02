Новий прем'єр Гончарук дає брифінг після засідання уряду. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126221-novyy-premier-goncharuk-daie-bryfing-pislya-zasidannya-uryadu-video.html

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Олексій Гончарук, новий прем'єр-міністр України, дає брифінг після засідання Кабінету міністрів, який сьогодні вперше зібрався в новому складі.

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До початку засідання уряду Гончарук повідомив, що відтепер Кабмін проводитиме засідання в новому форматі — вони будуть закритими для представників ЗМІ. Про перебіг засідань журналісти дізнаватимуться на брифінгах, які члени уряду даватимуть після завершення засідань.

Сьогодні Гончарук розповів про найближчі плани Кабміну. Зокрема, за п’ять років новий уряд збирається забезпечити економічне зростання на рівні не менше 40%, створити близько мільйона нових робочих місць, зменшити кількість бідного населення та підвищити прожитковий мінімум.

Як відомо, 35-річний Гончарук є наймолодшим главою уряду в історії України. Його було призначено прем'єр-міністром 29 серпня. Того ж дня став відомий список усіх членів Кабінету міністрів.