«Слуга народу» оновила склад фракції після обрання уряду, фото — "Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n126223-sluga-narodu-onovyla-sklad-frakciyi-pislya-obrannya-uryadu-spysok.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) 2 вересня достроково скасувала повноваження п’ятьох народних депутатів від партії «Слуги народу», яких 29 серпня обрали до Кабінету міністрів.

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Тому партія була змушена оновити склад фракції, підтягнувши в неї кандидатів із нижньої частини списку.

На місце нардепів, які втратили повноваження (Денис Малюська, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Ганна Новосад та Михайло Федоров), до Верховної Ради прийшли п’ятеро нових депутатів, які були у виборчому списку партії, повідомляє прес-служба ЦВК.

Вони у списку «Слуги народу» мали номери від 130 до 134. Таким чином до Ради зайшли такі депутати:

Анатолій Остапенко, директор юридичної фірми ТОВ «Альфаюрконсалтинг». Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях. Тетяна Циба — експерт з медіакомунікацій та медіа консалтингу, виконавчий директор консалтингового агентства «Media Masters», прес-секретар партії «Слуга народу». Іван Калаур, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Юлія Гришина, керуючий партнер юридичної бізнес-школи «CTRL.School», професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка. Ольга Руденко, менеджер з маркетингових комунікацій у ТОВ «Квартал 95».

Нагадаємо, що у четвер, 29 серпня, розпочалася робота новообраної Верховної Ради. У вівторок відбудеться нове пленарне засідання. «Слуга народу» завела по списку в парламент 124 нардепи.