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Погода в Україні 3 вересня: дощі і грози повертаються. Фото: Ракурс

Погода в Україні 3 вересня: дощі і грози повертаються (КАРТА)

2 вер 2019, 19:17
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Погода в Україні 3 вересня принесе зливи і грози в більшість областей. Синоптики попереджають українців про зниження температури і грози.

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Зливи очікуються в західних, центральних, північних і частини південних областей. Також там очікуються грози. Вітер північно-західний зі швидкістю 5−10 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 3 вересня очікуються опади у вигляді дощу. Можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 29−31°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сильні зливи. Можливі грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень — 24−26°.

В Одесі 3 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ і грозу. Вночі температура повітря опуститься до 18−20°, вдень підніметься до 29−31°.

У Дніпрі у вівторок синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень — 29−31°.

У Харкові 3 вересня Укргідрометцентр обіцяє тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 14−16°, вдень — 28−30°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у вигляді сильного дощу. Можлива гроза. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 24−26°.

Погода в Україні 3 вересня. Фото: Укргідрометцент

Магнітну бурю 3 вересня в Києві обіцяють метеорологи. Близько опівночі очікується слабка магнітна буря, після якої можливі невеликі хвилювання.

Геомагнітна обстановка в Києві 3 вересня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», ураган «Доріан» обрушився на Багами. Першою жертвою став семирічний хлопчик.

Джерело: Ракурс


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