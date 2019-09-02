Погода в Украине 3 сентября: дожди и грозы возвращаются. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 3 сентября принесет ливни и грозы в большинство областей. Синоптики предупреждают украинцев про понижение температуры и грозы.

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Ливни ожидаются в западных, центральных, северных и части южных областей. Также там ожидаются грозы. Ветер северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 3 сентября ожидаются осадки в виде дождя. Возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 29−31°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают сильные ливни. Возможны грозы. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем — 24−26°.

В Одессе 3 сентября Укргидрометцентр обещает дождь и грозу. Ночью температура воздуха опустится до 18−20°, днем ​​поднимется до 29−31°.

В Днепре во вторник синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 16−18°, днем — 29−31°.

В Харькове 3 сентября Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 14−16°, днем — 28−30°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде сильного дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 15−17°, днем — 24−26°.

Магнитную бурю 3 сентября в Киеве обещают метеорологи. Около полуночи ожидается слабая магнитная буря, после которой возможны небольшие волнения.

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