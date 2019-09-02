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Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний и дал им семь советов. Фото: Цензор.НЕТ
Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний и дал им семь советовhttps://racurs.ua/n126237-zelenskiy-pozdravil-pervoklassnikov-s-dnem-znaniy-i-dal-im-sem-sovetov.htmlРакурс
С Днем знаний украинских первоклашек поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
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По словам президента, школьников ждут интересные годы жизни, а потому он решил дать первоклашкам семь советов, которые он назвал не менторскими, а чисто человеческими. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
Так, глава государства напомнил, что каждый предмет, который изучается в школе является важным, а потому нельзя думать, что он никогда в жизни на понадобится. Зеленский советует не списывать и не стесняться, если школьник окажется единственным в классе, кто сделал домашние задания.
Также президент шутливо советует не забывать бутерброды в портфеле после пятницы. По словам Зеленского, необходимо уважать учителей и помогать одноклассникам, ведь кто-то из них может стать другом на всю жизнь или членом семьи.
Президент подчеркнул, что хотя хорошие оценки — это всегда хорошо, они не являются главным в жизни. Важнейшим, по мнению Зеленского, является порядочность и человечность.
Напомним, супруги Зеленские поконфликтовали с журналистами, которые хотели снять президента и его семью на школьном дворе.
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