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Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний и дал им семь советов. Фото: Цензор.НЕТ

Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний и дал им семь советов

2 сен 2019, 19:45
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С Днем знаний украинских первоклашек поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам президента, школьников ждут интересные годы жизни, а потому он решил дать первоклашкам семь советов, которые он назвал не менторскими, а чисто человеческими. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Так, глава государства напомнил, что каждый предмет, который изучается в школе является важным, а потому нельзя думать, что он никогда в жизни на понадобится. Зеленский советует не списывать и не стесняться, если школьник окажется единственным в классе, кто сделал домашние задания.

Также президент шутливо советует не забывать бутерброды в портфеле после пятницы. По словам Зеленского, необходимо уважать учителей и помогать одноклассникам, ведь кто-то из них может стать другом на всю жизнь или членом семьи.

Президент подчеркнул, что хотя хорошие оценки — это всегда хорошо, они не являются главным в жизни. Важнейшим, по мнению Зеленского, является порядочность и человечность.

Напомним, супруги Зеленские поконфликтовали с журналистами, которые хотели снять президента и его семью на школьном дворе.

Источник: Ракурс


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