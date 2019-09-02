Законопроект об уменьшении количества нардепов одобрили в комитете парламента. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n126228-zakonoproekt-ob-umenshenii-kolichestva-nardepov-odobrili-v-komitete-parlamenta.html

Ракурс

Правовой комитет Верховной Рады Украины одобрил проект закона № 1017 об уменьшении количества народных депутатов в парламенте.

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Профильный комитет рекомендовал Раде включить соответствующий законопроект в повестку дня сессии и направить его на заключение Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что законопроект предлагает внести изменения в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины. Предполагается, что количество народных депутатов должны уменьшить с 450 до 300 человек.

Как известно, данный законопроект в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва зарегистрировал в парламенте президент Украины Владимир Зеленский. Рассмотрение своего законопроекта глава государства отметил как неотложное.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра парламент во втором чтении рассмотрит другой законопроект Зеленского о снятии депутатской неприкосновенности. Его зарегистрировали также 29 августа. Отмечается, что профильный комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять закон о снятии неприкосновенности.