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Ракурс
Законопроект об уменьшении количества нардепов одобрили в комитете парламента. Фото: ИА Regnum

Законопроект об уменьшении количества нардепов одобрили в комитете парламента

2 сен 2019, 16:58
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Правовой комитет Верховной Рады Украины одобрил проект закона № 1017 об уменьшении количества народных депутатов в парламенте.

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Профильный комитет рекомендовал Раде включить соответствующий законопроект в повестку дня сессии и направить его на заключение Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что законопроект предлагает внести изменения в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины. Предполагается, что количество народных депутатов должны уменьшить с 450 до 300 человек.

Как известно, данный законопроект в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва зарегистрировал в парламенте президент Украины Владимир Зеленский. Рассмотрение своего законопроекта глава государства отметил как неотложное.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра парламент во втором чтении рассмотрит другой законопроект Зеленского о снятии депутатской неприкосновенности. Его зарегистрировали также 29 августа. Отмечается, что профильный комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять закон о снятии неприкосновенности.

Источник: Ракурс


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