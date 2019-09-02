Ночная Рада: 3 сентября снова возможно затяжное заседание. Фото: Zik

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Верховная Рада Украины снова может продлить до ночи завтрашнее пленарное заседание. Такой прогноз дал первый зампредседателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

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По его словам, депутаты намерены рассмотреть все вопросы, внесенные в повестку дня, в связи с чем и может быть продлено заседание, сообщает «РБК-Украина».

Среди прочего в повестку дня завтрашнего заседания ВР внесены вопросы, предусматривающие изменение Конституции, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Посмотрим, как пойдет. Если нужно будет до ночи, будем до ночи. Мы же работаем до исчерпания повестки дня, — заявил Корниенко.

Длительные заседания возможны и на двух следующих пленарных неделях, добавил нардеп. Такой прогноз он сделал на основании количества законодательных инициатив, которые президент поручил рассмотреть парламенту.

Думаю, что там будет работа нон-стоп, с перерывами на сон и еду, — подытожил Корниенко.

Известно, что новая Рада намерена направить в Конституционный суд Украины семь проектов законов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию, в частности и законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Напомним, что первое заседание нового парламента, которое состоялось 29 августа, затянулось до 2.00 ночи. В этот день произошли первые конфликты новых нардепов и даже блокирование трибуны ВР.