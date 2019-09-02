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«Укроборонпром»и преступления против несовершеннолетних: Зеленский определил основные задачи для правоохранительных органов. Фото: NewsOne

«Укроборонпром» и противодействие преступлениям против детей: Зеленский определил основные задачи для силовиков

2 сен 2019, 16:22
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Кабинета министров, Верховной Рады и правоохранительных органов. Во время встречи Глава государства назвал основные задании в борьбе с преступностью.

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По словам Зеленского, приоритетными являются злоупотребления в госпредприятии «Укроборонпром», преступления против несовершеннолетних и янтарная мафия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский ожидает от Государственного бюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции доклад по борьбе с незаконной вырубкой лесов и добычей полезных ископаемых, которые принадлежат всем гражданам.

Также глава государства отметил, что три месяца назад встречался с руководителями Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), и теперь хочет услышать о результатах работы в ведомствах относительно преследования топ-коррупционеров.

Зеленский выделил необходимость расследования убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, пожаров в гостинице «Токио Стар» и детском лагере «Виктория».

Напомним, Зеленский собрал правоохранителей и госслужащих на совещание в Офис президента на Банковой.

Источник: Ракурс


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