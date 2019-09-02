Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции, фото: misto.kh.ua

https://racurs.ua/n126226-departament-zaschity-ekonomiki-nacpolicii-likvidirovan-goncharuk.html

Ракурс

Кабинет министров ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук по результатам сегодняшнего заседания правительства.

Эта структура фактически никогда не защищала бизнес, а наоборот систематически не давала предпринимателям работать, — заявил Гончарук.

По его словам, этот департамент занимался «кошмарением» бизнеса, находя или заводя уголовные производства, по которым во время обысков у предпринимателей забирали оргтехнику, деньги и материалы, парализуя таким образом работу предприятий с целью дальнейшего получения «выкупа».

Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса, — отметил Гончарук, добавив, что надеется на поддержку парламентом в ближайшее время решения о создании вместо ликвидированного департамента нового соответствующего органа.

Напомним, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов недавно сообщил, что в настоящее время между рядом ведомств и парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики происходит диалог о возможности принятия закона о Службе финансовых расследований.