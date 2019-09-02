Протест против побоев: в России заключенный зашил себе рот и объявил голодовку. Фото: Мир24

https://racurs.ua/n126225-protest-protiv-poboev-v-rossii-zakluchennyy-zashil-sebe-rot-i-obyavil-golodovku.html

Ракурс

В России заключенный колонии строгого режима Александр Вахрушев зашил себе рот в знак протеста против побоев и заявил о начале голодовки.

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Страшный протест мужчина решил организовать после того, как сотрудники колонии жестоко избили его и поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщает «Радио свобода».

Отмечается, что нитки, которыми заключенный зашил себе рот, сотрудники колонии разорвали. Когда на место прибыла карета скорой помощи, медиков для обработки ран не пустили.

Сам заключенный заявил, что больше не выдержит побоев. Его жена Алена обращалась в прокуратуру и полицию. На побои жалуются еще семь человек и все они готовы дать показания.

Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний России сложившуюся ситуацию не комментирует.

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