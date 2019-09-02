Протест проти побоїв: в Росії в’язень зашив собі рот і оголосив голодування. Фото: Мир24

https://racurs.ua/ua/n126225-protest-proty-poboyiv-v-rosiyi-v-yazen-zashyv-sobi-rot-i-ogolosyv-goloduvannya.html

Ракурс

У Росії ув’язнений колонії суворого режиму Олександр Вахрушев зашив собі рот на знак протесту проти побоїв і заявив про початок голодування.

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Страшний протест чоловік вирішив організувати після того, як співробітники колонії жорстоко побили його і помістили в штрафний ізолятор. Про це повідомляє «Радіо свобода».

Зазначається, що нитки, якими в’язень зашив собі рот, співробітники колонії розірвали. Коли на місце прибула карета швидкої допомоги, медиків для обробки ран не пустили.

Сам ув’язнений заявив, що більше не витримає побоїв. Його дружина Олена зверталася в прокуратуру і поліцію. На побої скаржаться ще семеро осіб і всі вони готові дати свідчення.

Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань Росії ситуацію не коментує.

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