Сергей Верланов, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n126209-glavnyy-nalogovik-ukrainy-rasskazal-o-sudbe-nalogovoy-milicii.html

Ракурс

Налоговой милиции не будет в Государственной налоговой службе (ГНС).

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Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Давление с ее стороны на бизнес — это не то, что должно ассоциироваться с деятельностью новой службы под моим руководством, — отметил Варланов.

По его словам, сейчас идет активный диалог между его ведомством, Офисом президента, Минфином, Советом национальной безопасности и обороны и новым парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики относительно возможности принятия закона о Службе финансовых расследований (СФР).

Верланов отметил, что законопроект о СФР является приоритетным. Чиновник ожидает, что конкретика по этому вопросу появится в течение месяца.

Сейчас штат налоговой милиции составляет 5 тыс. человек, отметил Верланов. Каким будет ее количество после реформы — пока не известно.

Ранее глава СНБО Александр Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский рассматривает создание СФР приоритетной задачей. Эта служба должна стать аналитическим центром, призванным предотвращать совершение преступлений в финансовой сфере. Также СФР планируют предоставить возможность осуществления оперативно-розыскной деятельности. По словам Данилюка, ее численность не будет превышать 3 тыс. человек.

Напомним, Верланов возглавил Государственную налоговую службу в мае этого года.