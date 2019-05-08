Кабмин сегодня назначил Сергея Верланова главой налоговой службы, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n121690-pravitelstvo-naznachilo-glavu-gosudarstvennoy-nalogovoy-slujby.html

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Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании назначил главу Государственной налоговой службы.

Им стал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает телеканал «112».

Назначить Верланова на эту должность правительства рекомендовала Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Третий, завершающий этап соответствующего конкурса состоялся 23 апреля. На эту должность на завершающем этапе конкурсного отбора также претендовали заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор аудиторской компании «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко.

На должности заместителя министра финансов Верланов занимался налоговой и финансовой политикой, финансовыми расследованиями, а также реформой налоговой и фискальной служб.

Напомним, в апреле бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров подал иск в суд иск на решение Кабмина провести конкурсы на должности руководителей налоговой и таможенной служб. В декабре 2018 года суд признал незаконным решение об увольнении Насирова, через несколько дней после этого правительство приняло решение о разделении ДФС на налоговую и таможенную службы.