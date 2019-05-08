Кабмін сьогодні призначив Сергія Верланова головою податкової служби, фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n121690-uryad-pryznachyv-golovu-derjavnoyi-podatkovoyi-slujby.html

Ракурс

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні призначив голову Державної податкової служби.

Ним став заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє телеканал «112».

Призначити Верланова на цю посаду уряду рекомендувала Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Третій, завершальний етап відповідного конкурсу відбувся 23 квітня. На цю посаду на завершальному етапі конкурсного відбору також претендували заступник міністра юстиції Сергій Петухов та виконавчий директор аудиторської компанії «Стандарт-аудит» Дмитро Алексєєнко.

На посаді заступника міністра фінансів Верланов займався податковою та фінансовою політикою, фінансовими розслідуваннями, а також реформою податкової та фіскальної служб.

Нагадаємо, у квітні колишній очільник Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров подав позов до суду позов щодо рішення Кабміну провести конкурси на посади очільників податкової та митної служб. У грудні 2018 року суд визнав незаконним рішення про звільнення Насірова, через кілька днів після цього уряд ухвалив рішення про поділ ДФС на податкову та митну служби.