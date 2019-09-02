ЦИК заплатил за позолоченные значки нардепов 1,7 млн грн, фото - "РБК Украина"

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) купила народным депутатам значки за 1,7 млн грн.

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В журналистском расследовании программы «Наші гроші» сообщается, что цена одного значка составила 1,8 тыс. грн, а это в 15 раз дороже серебра, из которого он сделан.

Как сообщает система «Прозорро», ЦИК в начале августа заказал по результатам тендера в ООО «Герольдмайстер» изготовление депутатских значков на 1,69 млн грн.

До 19 августа фирма обязалась поставить 470 комплектов, состоявшие из двух нагрудных знаков размером 35×36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй — две застежки-бабочки. Такой комплект обошелся ЦИК в 3,6 тыс. грн.

«Наші гроші» проанализировали цену подобных изделий и констатировали, что Центризбирком, вероятно, переплатил за заказанную депутатскую продукцию, поскольку цена одного значка оказалась в 15 раз дороже серебра, из которого он сделан.

Один значок стоит 1,8 тыс. грн. На OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925-й пробы — 8,85 г, продают по 1,6−1,8 тыс. грн. Грамм серебра 925-й пробы стоит около 13 грн. В цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн., или 6%, а остальные 1,685 тыс. грн (94%) — это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка, — утверждают «Наші гроші».

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за малого количества участников. Кстати, на днях нардеп от «Слуги народа» Александр Корниенко сообщил, что его фракция будет носить значки с символикой собственной партии вместо стандартных.