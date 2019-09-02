ЦВК заплатила за позолочені значки нардепів 1,7 млн грн, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n126208-cvk-zaplatyla-za-pozolocheni-znachky-nardepiv-1-7-mln-grn-foto.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) купила народним депутатам значки за 1,7 млн грн.

Loading...

У журналістському розслідуванні програми «Наші гроші» повідомляється, що ціна одного значка склала 1,8 тис. грн, а це у 15 разів дорожче від срібла, з якого він зроблений.

Як повідомляє система «Прозорро», ЦВК на початку серпня замовила за результатами тендеру в ТОВ «Герольдмайстер» виготовлення депутатських значків на 1,69 млн грн.

До 19 серпня фірма зобов’язалася поставити 470 комплектів, що складалися із двох нагрудних знаків розміром 35×36 мм зі срібла із позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий — дві застібки-метелика. Такий комплект обійшовся ЦВК у 3,6 тис. грн.

«Наші гроші» проаналізували, ціну подібних виробів і констатували, що Центрвиборчком, ймовірно, переплатив за замовлену депутатську продукцію, оскільки ціна одного значка виявилася у 15 разів дорожче від срібла, з якого він зроблений.

Один значок коштує 1 800 грн. На OLXтакі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 г, з яких срібла 925-ї проби — 8,85 г, продають по 1,6−1,8 тис. грн. Грам срібла 925-ї проби коштує близько 13 грн. У ціні депутатського значка на срібло припадає приблизно 115 грн., або 6%, а решта 1,685 тис. грн (94%) — це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упакування, податки, доставка, — стверджують «Наші гроші».

Закупівлю провели з другої спроби, бо перші торги відмінили через малу кількість учасників. До речі, днями нардеп від «Слуги народу» Олександр Корнієнко повідомив, що його фракція носитиме значки із символікою власної партії замість стандартних.